Lo scenario a Mayotte dopo il passaggio del ciclone Chido Mayotte, 17 dic. (askanews) - Uno scenario di distruzione a Mayotte, arcipelago nell'Oceano Indiano, devastato dal passaggio del ciclone Chido. È il dipartimento più povero della Francia, qui un terzo della popolazione vive in abitazioni precarie che sono state completamente distrutte. Il prefetto locale ha istituito una "missione di ricerca dei morti", le autorità temono siano "diverse centinaia", forse addirittura "qualche migliaio". Dalle ore 22 alle 4 del mattino è stato introdotto il coprifuoco per motivi di sicurezza, per evitare saccheggi. I residenti sopravvissuti chiedono aiuto, mancano generi di prima necessità e la situazione sanitaria è allarmante. "L'isola è stata completamente devastata", ha dichiarato il ministro dell'Interno Bruno Retailleau a La Réunion, di ritorno da un viaggio a Mayotte, aggiungendo che "il 70% degli abitanti è stato gravemente colpito". Il ciclone è il più intenso che abbia colpito Mayotte negli ultimi 90 anni.