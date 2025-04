Live show di Achille Lauro a piazza di Spagna a Roma Roma, 15 apr. (askanews) - L'abbraccio della sua Roma è in piazza di Spagna dove in migliaia sotto la pioggia hanno aspettato l'arrivo di Achille Lauro sulla scalinata più famosa d'Italia. Dopo l'annuncio social a sorpresa, l'artista ha regalato al suo pubblico un secret show andato sold out in pochi minuti. 10 canzoni tra vecchi e nuove successi, la prima volta live del prossimo singolo Amor in uscita venerdì e un omaggio ad Antonello Venditti con Notte prima degli esami. Comuni Mortali, il nuovo album, in uscita il 18 aprile, il 29 giugno e 1 luglio live al Circo Massimo.