L'Italia alla Buchmesse, Cipolletta: la nostra cultura nel mondo Milano, 3 set. (askanews) - "Sarà un grande evento che ci consentirà di presentare al mondo internazionale dell'editoria, quella che è l'editoria italiana, nei suoi autori, nelle sue diverse manifestazioni, nelle sue tecniche e tecnologie che sono state portate avanti. Sarà un complesso di un centinaio di eventi con 91 autori presenti più una ventina di testimoni de tempo, che parleranno di libri e anche dell'attualità". Il presidente dell'Associazione Italiana degli Editori, Innocenzo Cipolletta, ha presentato così la partecipazione dell'Italia come Paese Ospite d'onore alla Buchmesse di Francoforte nel giorno della presentazione del programma degli eventi. "Li faremo discutere fra di loro e con giornalisti, saggisti, scrittori di altre nazionalità, in particolare tedeschi, perché ci troviamo in Germania - ha aggiunto Cipoletta - e noi contiamo che questa manifestazione consenta al pubblico internazionale e anche al pubblico tedesco di conoscere meglio i nostri autori, di apprezzarli, di incuriosirli, in maniera tale che ci troviamo ad avere un salto della internazionalizzazione del nostro mondo, un salto importante per far crescere il mondo dell'editoria ma anche per far crescere la conoscenza della cultura italiana nel mondo".