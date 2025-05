L'Istituto Milani di Bari alla conquista di HealthBot Roma, 13 mag. (askanews) - Giunto alla sua seconda edizione, HealthBot è il contest nazionale rivolto agli studenti delle scuole superiori italiane, inserito nel programma della RomeCup 2025, il più importante evento italiano dedicato all'innovazione, organizzato da Fondazione Mondo Digitale ETS all'Università degli Studi Roma Tre, che quest'anno è alla 18 edizione. A conquistare il primo posto è stato il team dell'IIS Don Milani Da Vinci di Bari con il progetto AICare 4 You, un'innovativa intelligenza artificiale pensata per supportare persone con demenza senile e caregiver, che offre promemoria intelligenti, stimolazione cognitiva, report clinici personalizzati e monitoraggio continuo tramite NLP, machine learning e dispositivi IoT. HealthBot rappresenta la tappa finale della quinta edizione di Fattore J, il progetto promosso da Johnson & Johnson e Fondazione Mondo Digitale ETS per avvicinare i giovani al futuro della salute e sensibilizzarli sul ruolo cruciale dell'innovazione. Mirta Michilli, Direttrice Generale Fondazione Mondo Digitale ETS, ha dichiarato: "Questo contest HealtBot è molto importante, perché i giovani si cimentano nell'implementazione di prototipi utilizzabili nella sanità". Johnson & Johnson Innovative Medicine è presente in Italia dal 1975, con 1.400 persone basate nella sede centrale di Milano e nel sito produttivo nell'area di Latina (vicino a Roma), uno dei più innovativi al mondo. Federica Mazzotti, Business Transformation Director di J&J Innovative Medicine Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "L'intelligenza artificiale viene attualmente impiegata con diverse funzioni. Principalmente, però, la adoperiamo nell'attività di ricerca e sviluppo; lo scorso anno, a livello globale, abbiamo investito più di 17 miliardi di dollari per identificare in maniera precoce e rapida delle molecole che abbiano la potenzialità di diventare dei farmaci che possono incidere in maniera sostanziale sulla salute delle persone". Le scuole selezionate mostrano come coinvolgendo i ragazzi nella sfida all'innovazione si possono creare grandissime cose.