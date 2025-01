L'Iran nega ogni collegamento tra l'arresto di Sala e di Abedini Teheran, 7 gen. (askanews) - Lunedì l'Iran ha negato qualsiasi collegamento tra il recente arresto della giornalista italiana Cecilia Sala a Teheran e quello di un cittadino iraniano da parte dell'Italia, nel mezzo di una situazione di stallo diplomatico tra i due paesi. A dicembre, Mohammad Abedini, 38 anni, è stato arrestato in Italia su richiesta degli Stati Uniti per violazioni delle esportazioni legate a un attacco mortale a militari statunitensi. Poco dopo, le autorità iraniane hanno arrestato la giornalista italiana Cecilia Sala per "violazione della legge della Repubblica islamica" durante un viaggio di reportage a Teheran. "I (due casi) non sono collegati", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei durante una conferenza stampa settimanale. Venerdì, il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore italiano a Teheran per protestare contro quella che ha definito la detenzione illegale di Abedini. Il giorno prima, il ministero degli Esteri italiano ha convocato l'ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, per discutere del caso di Sala e chiedere il suo "rilascio immediato". Baqaei ha condannato l'arresto di Abedini su richiesta di Washington come "presa di ostaggi" e ha affermato che l'Iran stava seguendo il caso. Un secondo uomo, l'iraniano-statunitense Mahdi Mohammad Sadeghi, 42 anni, è stato anch'egli arrestato negli Stati Uniti e accusato di cospirazione con Abedini, accuse che l'Iran nega. Sala, 29 anni, si è recata in Iran il 13 dicembre con un visto da giornalista. È stata arrestata sei giorni dopo e trattenuta nella prigione di Evin a Teheran, secondo Chora Media, un editore di podcast italiano per cui lavora Sala.