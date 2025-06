L'Iran all'Onu: gli Usa hanno scatenato guerra con pretesto assurdo Roma, 23 giu. (askanews) - L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha criticato gli Stati Uniti per i loro attacchi ai siti nucleari iraniani. "Gli Stati Uniti, membro permanente di questo Consiglio... sono ricorsi ancora una volta alla forza illegale, hanno scatenato una guerra contro il mio Paese, con un pretesto inventato e assurdo: impedire all'Iran di acquisire armi nucleari", ha dichiarato Amir Saeid Iravani davanti al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Intanto, mentre il mondo attende la rappresaglia promessa dall'Iran per gli attacchi americani, la guida suprema della repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, ha definito la campagna di bombardamenti lanciata da Israele il 13 giugno scorso "un grave errore" e "un grave crimine". "Il nemico sionista...viene punito in questo momento", ha scritto Khamenei sui social media nelle prime ore del mattino, accanto all'immagine di missili che piovono su una città israeliana e di un enorme teschio. A quanto sembra, si riferiva all'ultimo attacco missilistico contro lo stato ebraico, in cui un singolo proiettile è stato lanciato e intercettato dalle difese aeree israeliane.