Liquid glass e AI: tutte le novità presentate da Apple Milano, 10 giu. (askanews) - Liquid glass e intelligenza artificiale: da qui Apple parte per costruire la generazione futura di dispositivi e software. All'annuale conferenza degli sviluppatori a Cupertino sono stati lanciati i nuovi sistemi operativi iOs26 per iPhone, macOS Tahoe 26 per Mac e WatchOs 26 per apple Watch, arriveranno in autunno per la prima volta con la denominazione modificata: non più numeri sequenziali (sarebbe stato iOs19 altrimenti) ma gli anni di produzione/lancio. Tutti avranno una nuova modalità di interfaccia, una delle novità maggiori di questo keynote: liquid glass, letteralmente "vetro liquido" che rivoluziona l'estetica dei dispositivi, alla ricerca di una esperienza più fluida con lo schermo, grazie a app e tasti di controllo trasparenti, come vetro appunto, che danno meno ingombro e fanno risaltare i contenuti. Tante le nuove funzioni con l'intelligenza artificiale, un tema spinoso per Apple che secondo gli esperti tiene il passo sì rispetto agli altri concorrenti che fanno però passi da gigante, integrando maggiormente l'AI nell'esperienza d'uso degli utenti. Fra le novità la traduzione nella propria lingua non solo di messaggi ma anche di telefonate, in diretta, lo screening delle chiamate da numeri sconosciuti che permetterà di conoscere, prima di rispondere, il motivo della telefonata. E poi la ricerca visiva migliorata: non solo si potrà cercare un oggetto simile a uno inquadrato con la fotocamera ma si potranno cercare sul web oggetti visualizzati sullo schermo del telefono (ad esempio, un vestito visto in un post di Instagram).