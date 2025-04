L'inviato di Trump difende i dazi al vertice ASEAN-USA in Cambogia Siem Reap, 22 apr. (askanews) - Un alto funzionario statunitense inviato del Presidente ha difeso il programma "America First" di Donald Trump durante una visita a Siem Reap, in Cambogia, per il 37° dialogo ASEAN-USA. Sean O'Neill, funzionario senior dell'Ufficio per gli Affari dell'Asia orientale e del Pacifico, afferma che Trump sta perseguendo una politica estera che "rende l'America più sicura, più forte e più prospera", ma ha aggiunto che ci sono "molte aree" in cui gli interessi si allineano a quelli delle nazioni ASEAN. O'Neill è il primo funzionario statunitense a visitare il Sud-est asiatico da quando Washington ha annunciato una serie di dazi punitivi sulla regione.