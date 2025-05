Linus racconta Party Like a Deejay dal 6 all'8 giugno a Milano Milano, 29 mag. (askanews) - Sabato 7 e domenica 8 giugno torna Party Like a Deejay, la straordinaria festa firmata Radio Deejay che per due giorni animerà l'intero Parco Sempione e l'Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e intrattenimento per un appuntamento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano. Incontri, attività sportive, tanta musica e iniziative imperdibili: Party Like a Deejay è un evento senza eguali per vivere un fine settimana irripetibile con aree tematiche allestite di giorno all'interno di Parco Sempione (Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Virtual Zone, Casa Deejay, L'Ingegneria dei Sogni e Deejay Cafè), speciali talk con alcune delle voci più amate della radio e tanta musica live al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (Speakers' Corner, D&D Live e Capital Live) e concerti con grandi artisti del panorama musicale italiano la sera all'Arco della Pace. A fare da grande anteprima a Party Like a Deejay, venerdì 6 giugno al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco alle 21.00, una tappa speciale di Radio Linetti Live, lo show di Linus che da poco ha concluso il tour in giro per i teatri italiani registrando il tutto esaurito per ogni data. Cuore pulsante della musica, l'Arco della Pace che, dalle ore 20.00, ospiterà alcuni tra i protagonisti più noti del panorama musicale italiano. Attesi sul palco sabato 7 giugno (ultimi biglietti disponibili) Alfa, Annalisa, Brunori sas, Coez, Francesco Gabbani, Franco126, Joan Thiele, Lucio Corsi, Olly, Tananai e domenica 8 giugno Achille Lauro, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Coma_Cose, Fedez, Gaia, Ghali, Planet Funk, Rkomi, Rose Villain, Shablo Guè Tormento e Joshua, The Kolors, Willie Peyote. Chiude entrambe le serate con un esclusivo dj set Albertino. I biglietti per le due serate sono disponibili su TicketOne.it. Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco torna dopo il successo dello scorso anno la grande musica di Capital Live, evento ad ingresso libero, realizzato in collaborazione con Radio Capital. A esibirsi vi saranno: Anna Carol, Emma Nolde, Francesca Michielin, Giorgio Poi, Irene Grandi, Levante, Venerus, più uno special guest.