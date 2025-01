L'Intelligenza artificiale al servizio dei parrucchieri Roma, 9 gen. - L'Intelligenza artificiale fa capolino anche nel mondo della cosmetica e diventa alleata dei parrucchieri e dell'ambiente. Un sofisticato e ingegnoso sistema, ideato da una start-up, I-Hem il suo nome, permette infatti alle clienti dei saloni di bellezza, di vedere l'effetto del colore scelto prima della sua applicazione: "Con l'aiuto della realtà aumentata -spiega Marco Morigi, Chimico Cosmetologo e docente di Chimica e Formulazione di prodotti coloranti dei capelli presso le Università di Siena e Ferrara- è possibile visualizzare in anteprima il colore dei capelli direttamente sul display a specchio, ancora prima dell'applicazione, in modo dinamico, sui capelli in movimento, rendendo possibile osservare il risultato di una trasformazione di colore in tempo reale. Questa tecnologia elimina i dubbi e facilita la scelta del colore ideale, garantendo un'esperienza più soddisfacente e personalizzata per ogni cliente". Questa nuova tecnologia è integrata in una work station , che sulla base di un'accurata analisi dei capelli, effettuata in tempo reale, sfrutta l'AI per elaborare la miscela di colori perfetta per ciascuna cliente, e la prepara pronta per l'uso, come avviene in un laboratorio cosmetico, pronta per essere applicata dal parrucchiere, passando così dal virtuale al reale, attraverso un meccanismo che ottimizza i costi e riduce gli sprechi: "In questo modo -sottolinea Morigi- il packaging viene ridotto quasi a zero e questo rende ancor più sostenibile il lavoro dei parrucchieri. Un'attività che si sta ormai trasformando e che sta assumendo una conformazione decisamente diversa rispetto a qualche anno fa. Aumentano infatti le soluzioni innovative, rispettose dell'ambiente, che vengono realizzate con tecnologie all'avanguardia capaci di facilitare, con il conforto e la garanzia di riscontri scientifici, il know-how dei professionisti e garantire alle clienti un'esperienza unica e coinvolgente". Un aspetto, quello della ricerca, su cui da tempo Morigi si impegna. La sua azienda, Ilios il nome del brand, produce cosmetici per conto terzi e almeno il 5% del fatturato viene reinvestito nello sviluppo di nuovi prodotti e nell'acquisizione di tecnologie innovative: "Questa è del resto la nostra missione -afferma- che si concretizza nella scelta di materie prime eco, equo e bio sempre all'avanguardia, nella messa a punto di formulazioni fortemente innovative, nelle collaborazioni universitarie che aggiungono competenze fortemente avanzate e che si aggiungono alle risorse interne. Tutto questo si traduce in un plus valore per la creazione di prodotti mirati per il settore dello Skin care e per quello dell'Hair care".