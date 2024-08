L'ingresso di Tim Walz accanto a Harris: un trionfo a Philadelphia Philadelphia, 7 ago. (askanews) - A Philadelphia, un comizio congiunto ha segnato l'entrata trionfale in campagna elettorale di Tim Walz, appena nominato candidato vicepresidente di Kamala Harris. Il governatore del Minnesota - bianco, luterano, politico di esperienza nato e cresciuto nella provincia americana - sta galvanizzando una campagna già rivitalizzata da Harris, con i suoi modi spicci, la sua retorica diretta e la sua reputazione liberal. Ha solo sei anni più di Harris ma coi suoi capelli bianchi si presenta come il padre di tutti, sfruttando l'esperienza di insegnante e coach di football (nonché il lungo servizio nella Guardia Nazionale) prima di entrare in politica. Tante le frecciate contro Donald Trump e il suo candidato vicepresidente JD Vance. Alla fine del comizio i due candidati sono stati raggiunti sul palco dai rispettivi coniugi, Doug Emhoff e Gwen Walz. "Dal giorno in cui ho annunciato la mia candidatura ho cercato un partner che può aiutarci a costruire questo futuro migliore, un leader che unirà il paese e ci farà andare avanti, un paladino della classe media, un patriota che crede, come ci credo io, nelle straordinarie possibilità dell'America" ha detto la candidata alla Casa Bianca. "E ora date il benvenuto al prossimo vicepresidente degli Stati Uniti, Tim Walz!" Walz ha lanciato numerose stoccate a Trump e al suo candidato vice JD Vance; "Prima di tutto, (Trump) non ha idea di cosa significhi servire il pubblico, non ha tempo per farlo perché è troppo occupato a servire se stesso" ha detto, "E non abbiate dubbi, i reati violenti sono aumentati sotto Donald Trump. Senza nemmeno calcolare quelli commessi da lui". "Devo dirvelo, non vedo l'ora di andare in dibattito contro di lui (il candidato vicepresidente JD Vance). Sempre che si scolli dal divano per presentarsi. L'ho detto in tv e lo sapete anche voi, questi tipi fanno paura e sono strani da morire, è evidente a tutti". Alla fine del comizio i due candidati sono stati raggiunti sul palco dai rispettivi coniugi, Doug Emhoff e Gwen Walz.