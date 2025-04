L'incontro tra Re Carlo e Meloni a Villa Doria Pamphilj Roma, 9 apr. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Villa Doria Pamphilj, a Roma, re Carlo III. Il sovrano britannico, nel suo terzo giorno di visita ufficiale in Italia, con la moglie, la regina Camilla, è stato salutato dal reggimento Lancieri di Montebello, prima di un colloquio con la premier. Grande appassionato di giardini, il sovrano si è soffermato davanti a quello segreto della villa, un giardino all'italiana che sorge sul terrazzamento dietro al Casino del Bel Respiro, decorato da siepi sempreverdi che ricordano nella forma i simboli araldici dei Pamphilj (la colomba e il giglio), con al centro la fontana di Venere. Martedì Carlo III ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, mentre nel pomeriggio di mercoledì terrà un discorso alla Camera, davanti al Parlamento riunito in seduta comune, e poi parteciperà a una tavola rotonda con imprenditori e ministri degli Esteri dei due Paesi, prima della cena di Stato al Quirinale. La visita in Italia si chiuderà giovedì 10 aprile a Ravenna.