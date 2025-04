L'"incontro" di Trump e Zelensky a San Pietro per i funerali del Papa Roma, 26 apr. (askanews) - Gli arrivi del presidente Usa Donald Trump e del collega ucraino Volodymyr Zelensky a Piazza San Pietro per partecipare ai funerali di papa Francesco; i due leader sono accompagnati dalle rispettive mogli, Melania e Olena. I due hanno avuto un brevissimo incontro prima di giungere sul sagrato e secondo Sky news avrebbero deciso di rivedersi alla fine della cerimonia. È "possibile" un incontro bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump a Roma, a margine del funerale di Papa Francesco, ha detto una fonte qualificata all'agenzia AFP. Secondo quanto riportato, le delegazioni dei due leader sarebbero in contatto per valutare l'opportunità e le modalità di un faccia a faccia, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali né da parte della Casa Bianca né dall'ufficio del presidente ucraino.