L'incontro bilaterale tra Trump e il premier canadese Carney al G7 Kananaskis (Alberta), 16 giu. (askanews) - Incontro bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro canadese Mark Carney a margine del vertice del G7 a Kananaskis (Alberta), in Canada. Nel momento della "photo opportunity" i due leader non si avvicinano per stringersi la mano.