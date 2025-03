L'importanza di un'alimentazione corretta nei pazienti Roma, 10 mar. - Il microbiota cos'è? Ne parla, in questo video, la dottoressa Eliana Lanza, esperta in Medicina Funzionale. "Sappiamo quanto il microbiota influenzi il benessere globale del paziente. Come sapere se abbiamo una disbiosi?", dice la dottoressa Lanza. Che spiega in questo video come dare un'alimentazione corretta al paziente.