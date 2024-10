Lilly Italia: un francobollo dal MIMIT Roma, 19 ott. (askanews) - Un francobollo in tiratura limitata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare l'"Eccellenza del sistema produttivo ed economico" nazionale di Lilly Italia, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese, in linea con la programmazione del Ministero stesso. Un evento che si è svolto presso il MIMIT a Roma al quale hanno partecipato anche altre dieci aziende, di cui Lilly unica realtà del settore farmaceutico. Abbiamo parlato con Elias Khalil, Presidente e Amministratore delegato Lilly Italy Hub: "Stiamo celebrando il nostro impegno con l'Italia da 65 anni. L'anno scorso abbiamo annunciato un investimento da 750 milioni di euro per aumentare la capacità di produzione del nostro sito a Sesto Fiorentinodove produciamo farmaci innovativi. Il nostro desiderio è quello di rendere disponibili soluzioni terapeutiche nuove per i pazienti di tutto il mondo nel più breve tempo possibile". Il francobollo approvato e concesso dal MIMIT rientra nelle carte-valori postali ordinarie appartenenti alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicati all'imprenditoria italiana. Sarà inoltre pubblicato nella raccolta filatelica "Il Libro dei Francobolli 2024", insieme alle altre carte-valori postali emesse dal MIMIT che raccontano i successi dell'Italia.