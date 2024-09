Liguria, Rixi: avanti con infrastrutture per rompere isolamento Genova, 16 set. (askanews) - "Oggi la Liguria è un territorio isolato e per toglierla da questo isolamento abbiamo bisogno di continuare ad andare avanti con le opere pubbliche almeno nei prossimi 6-8 anni. E' chiaro che questo presuppone un impegno non solo dell'attuale governo ma da parte di tutte le amministrazioni nella direzione dello sviluppo. Ho deciso di rimanere al Ministero proprio perché in questo momento credo che la grande scommessa del nostro territorio sia quella di rompere l'isolamento infrastrutturale che purtroppo negli anni si è creato". Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea pubblica di Confcommercio Genova.