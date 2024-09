Liguria, Renzi: fuori dalla campagna elettorale, è rottura definitiva Roma, 28 set. (askanews) - "Siamo fuori dalla campagna elettorale in Liguria. La rottura è definitiva, che perda il peggiore". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, arrivando all'Assemblea nazionale del partito a Roma. "A Genova c'è stato un chiaro segnale di generosità da parte nostra, abbiamo accettato di tutto, di non presentare il simbolo, di cercare un'intesa, ma il nostro segnale di disponibilità è stato equivocato. Per fare l'accordo in Liguria i Cinquestelle hanno detto che avrebbero scelto loro i nostri candidati, francamente faccio tutti gli sforzi possibili per fare un centrosinistra vincente ma non arriveremo mai al punto di permettere al M5s di scegliere i nostri"; quindi "se c'è lo spazio per fare insieme il centrosinistra insieme si fa, sennò nessuno di noi rinuncia alla dignità, per noi la dignità vale più di una poltrona ma per uno come Conte la poltrona vale più di tutto".