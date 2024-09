Liguria, Orlando avverte: il Terzo Valico rischia di uscire dal Pnrr Genova, 9 set. (askanews) - "Il Terzo Valico, se non cambia qualcosa nelle prossime quattro settimane, uscirà dal Pnrr". Lo ha detto l'ex ministro Andrea Orlando, candidato del campo largo alla presidenza della Regione Liguria, a margine di un convegno sulle infrastrutture a Genova. "Credo che la destra - ha aggiunto Orlando - aiutata anche un po da polemiche di partner del centrosinistra, sia stata molto brava a costruire una narrazione secondo la quale noi saremmo la coalizione contro le infrastrutture. Io mi limito a dire una cosa che tutti sanno ma fanno finta di non sapere: tutte le infrastrutture di cui si discute sono state progettate o finanziate da governi di centrosinistra o comunque da governi nei quali era presente il Pd e il M5s". "Il Pnrr - ha concluso l'ex ministro - ha confermato quegli interventi ma una larga parte di quegli interventi o non sono più finanziati o sono in fortissimo ritardo, a partire dal Terzo Valico".