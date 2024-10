Liguria, Conte: pronto a chiudere la campagna con Schlein Genova, 11 ott. (askanews) - "Se noi abbiamo un progetto in comune, non ho alcuna difficoltà a fare chiusure con Schelin e con altri che sono coinvolti in questo progetto politico coordinato che ha come candidato Andrea Orlando". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, a margine di una visita al cantiere dello scolmatore del Bisagno. "Noi siamo a favore di tutte le infrastrutture assolutamente necessarie e utili per questa comunità ligure, a partire da Genova.Questo scolmatore - ha aggiunto Conte - lo abbiamo assolutamente favorito anche con finanziamenti la realizzazione di quest'opera. Andrea Orlando, la mattina dopo che si insedierà in Regione, si dedicherà a far realizzare un'opera che per il momento è stata in 5 anni avanzata del 10%. Ovviamente ci sono problemi anche tecnici, si aspetta un macchinario che deve venire anche da fuori, ma si lavorerà per questo con finanziamenti già predisposti e tutto quello che sarà necessario per realizzare quest'opera ed evitare che qui si viva nell'angoscia della prossima alluvione".