Liguria, Bucci: sulla sanità abbiamo fatto una bella rivoluzione Genova, 18 nov. (askanews) - "Sulla sanità abbiamo fatto una bella rivoluzione. Il Consiglio superiore di sanità sarà totalmente gratuito, le persone che ne fanno parte non riceveranno nessun compenso, avranno invece il dovere di darci suggerimenti, consigli e critiche". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, parlando con i giornalisti a margine della presentazione della nuova giunta regionale. "Enrico Castanini - ha aggiunto Bucci - ha un progetto specifico per le liste d'attesa che metteremo in pratica il prima possibile. E' questione di giorni".