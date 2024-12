Liguria, Bucci sbotta in aula: interrompere gli interventi è violenza Genova, 3 dic. (askanews) - "Siete dei violenti. Non fare parlare gli altri è violenza. La ritengo un'offesa essere interrotto in questo modo. E' una totale vergogna. Queste cose sono assolutamente inaccettabili. Bisogna rispettare le regole e chi non le rispetta non è degno di stare qua dentro. Voi le state infrangendo". Con queste dure parole il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha attaccato i consiglieri di opposizione che avevano interrotto il suo intervento sul programma di governo durante la seduta odierna del consiglio regionale. Il neo governatore ha preso di mira in particolare Andrea Orlando, deputato del Pd ed ex candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Liguria, che era presente anche oggi in aula pur non avendo ancora deciso se restare in Liguria a fare il capo dell'opposizione in Consiglio regionale o tornare a Roma. "Uno come lei che è stato tre volte ministro - ha detto Bucci rivolgendosi direttamente al suo ex sfidante - dovrebbe sapere che non si interrompe. E' una totale vergogna".