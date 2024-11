Liguria, Bucci: oggi inizia nuovo cammino, serviremo i cittadini Genova, 26 nov. (askanews) - "Questa importante occasione è l'inizio di un nuovo cammino per la nostra Regione. Essere in questa sala è un privilegio. Io penso di aver avuto questo privilegio e sono certo che anche voi pensato che questo sia un privilegio. Sono certo che i cittadini hanno riposto questo privilegio in noi e noi ogni giorno, ogni sera e ogni notte, per 365 o 366 giorni all'anno, abbiamo il dovere di rapportarci a loro perché sono loro che ci hanno portato qui e noi serviamo i nostri cittadini". E' un passaggio del discorso di giuramento del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, pronunciato in occasione del primo Consiglio regionale della nuova legislatura.