Liguria, Bucci: anche Toti ha contribuito alla mia vittoria Genova, 29 ott. (askanews) - "Penso che tutti abbiano contribuito. Lui è un ligure e certamente avrà contribuito come tanti altri". Lo ha detto il neo governatore della Liguria Marco Bucci, rispondendo, a margine di un convegno a Genova, ad un giornalista che gli chiedeva se anche l'ex presidente Giovanni Toti abbia contribuito alla sua vittoria, come lui stesso ha affermato. "Per me il termine continuità o discontinuità non vuol dire assolutamente nulla. Le cose buone si portano avanti e le cose da correggere si correggono. Questo vale per tutti e varrà anche per me il giorno che qualcuno verrà al mio posto. Piciocchi, che farà il sindaco, le cose buone le porterà avanti e le cose non buone le cambierà", ha aggiunto Bucci.