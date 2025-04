Lifenergy, il metodo per trasformare i Centri fitness in aziende Roma, 10 Apr. - Un mercato fiorente quello del fitness. Secondo recenti dati, sono oltre cinque milioni e mezzo gli italiani iscritti in palestra e le previsioni, relative al prossimo quinquennio, parlano di un ulteriore incremento del settore che dovrebbe mantenersi costante e questo per l'attenzione sempre maggiore verso la cura della persona e la consapevolezza dei benefici derivanti da una corretta e regolare attività fisica. Daniela Volpe è una consulente aziendale che, da oltre 30 anni, lavora per sviluppare il mercato del benessere sportivo: "I dati sono molto positivi -spiega- ma si potrebbe fare di più se si puntasse maggiormente su una gestione manageriale. Servono nuove skills e nuove competenze per essere davvero competitivi in un mercato in continua evoluzione. Le sfide in un mercato un po' più attivo e la presenza di competitor low cost e Hi cost si fanno sempre più interessanti. Restare indietro è insomma un rischio che, oggi come oggi, le singole strutture, in qualunque posizione geografica esse si trovino, non possono permettersi". Serve dunque un metodo che sia capace di intercettare ciò che i clienti chiedono: "Il mio -afferma la Volpe- si chiama Lifenergy e propone strategie mirate con un focus sulla stabilità e sul successo duraturo. E' copiatissimo da 30 anni e da 30 anni sempre attuale e pronto per sfide sempre è più interessanti. In trent'anni abbiamo formato circa 2800 manager e 60.000 operatori dei centri fitness Le palestre e i Centri fitness non possono più essere gestiti da persone senza competenza, occorre invece che si trasformino in vere e proprie aziende con logiche che siano finalmente studiate e poi messe in atto. Bisogna quindi analizzare, come primo approccio, la struttura nel suo insieme (collaboratori, bacino d'utenza, competitor, struttura finanziaria etc) e nell'insieme i punti di forza e quelli di debolezza e da lì ragionare sulle azioni da porre in essere. E' un metodo scientifico basato solo su una profonda conoscenza del mercato e degli strumenti che permettono uno sviluppo congruo con la realtà del mercato. metodo dunque che funziona se tutti i granelli del meccanismo sanno come e cosa fare. Manager, istruttori e persino i commerciali devono, se si vuole raggiungere l'obiettivo, essere adeguatamente formati per raccogliere e vincere la sfida. Nulla può essere lasciato al caso, ma studiato situazione per situazione". Un metodo codificato : "Gli anni del Covid -ricorda la Volpe- hanno inferto un duro colpo al settore e anche oggi le sfide sono complicate. Ma adesso il quadro del mercato è completamente cambiato e sono pronta a mettere sul tavolo un'esperienza lunga oltre 30 anni. Metodo Lifenergy e Marketing della longevità sono i due libri che ho scritto per indicare la strada del futuro. Il primo racconta sostanzialmente il protocollo base per aiutare palestre e Centri fitness a crescere, mentre il secondo inquadra uno dei mercati da sviluppare in questo momento. La popolazione di Italiani over 65 oggi supera il 24 % della popolazione. Le proiezioni demografiche indicano che entro il 2050 la percentuale di persone con più di 65 anni potrebbe raggiungere il 34,5% della popolazione totale. E un mercato assolutamente interessante e profittevole e per cavalcarlo occorrono nuove competenze Cercano sempre più di mantenersi in forma per allungare le proprie aspettative di vita e per ritrovare forza, potenza ed equilibrio che, con gli anni, inevitabilmente si perdono. Offrirgli in tal senso un'opportunità è oggi doveroso ed economicamente interessante. Ma anche qui occorre farlo con competenza e professionalità al top"