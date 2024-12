Libri, con "Il ritorno delle Amazzoni" è un mondo senza uomini Roma, 2 dic. (askanews) - "Perché leggere 'Il ritorno delle Amazzoni'? Perché, secondo me, i romanzi distopici hanno questa funzione, di farci vedere quello che ovviamente non è possibile che accada, però ci fanno vedere che esiste la possibilità. Ci fanno vedere un mondo diverso da quello in cui viviamo e da quello in cui vorremmo vivere. È fondamentale leggerlo, perché attraverso l'ironia, attraverso il gioco delle parti, si arriva a capire cosa siamo e cosa non vogliamo essere". È quanto afferma Fabio Canino, attore, conduttore e volto noto tv, a margine della presentazione del libro "ll ritorno delle Amazzoni", un racconto distopico di Antimo Manzo, pubblicato da Colonnese Editore, che esplora con ironia e leggerezza il tema sempre attuale del ruolo e dell'importanza delle donne, della loro capacità di trovare soluzioni anche nelle situazioni più impreviste ed imprevedibili, del rapporto tra uomini e donne. "Ho immaginato una situazione paradossale, e il messaggio di fondo che ho voluto dare - ha riferito Manzoniano nel corso della presentazione del libro, avvenuta nei giorni scorsi a Roma - è che due sono i requisiti fondamentali alla base di ogni rapporto: la comprensione e il rispetto".