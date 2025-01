Libia, Tajani: avviso garanzia è reazione a separazione carriere Roma, 28 gen. (askanews) - "Sono solidale con Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, con il ministro Nordio, con il sottosegretario Mantovano, questa scelta" di inviare loro un avviso di garanzia per il rimpatrio di Almasri, "mi sembra veramente una reazione alla riforma del governo sulla separazione delle carriere. E' una reazione gemella a quella compiuta da alcuni magistrati nei giorni scorsi contro il governo, mi sembra una scelta priva di qualsiasi fondamento". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Anontio Tajani in un punto stampa a Villa Madama per un incontro sulle Giornate della Moda. "Io sono per la separazione dei poteri e credo che il potere giudiziario debba rispettare la volontà del potere legislativo perché le leggi le fa il Parlamento, non le fanno alcuni giudici", ha sottolineato Tajani.