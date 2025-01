Libia, Tajani: avvisi di garanzia su Almasri sono attacco al governo Roma, 28 gen. (askanews) - "Non condivido la scelta fatta in tempi-lampo dalla Procura di Roma perché mi sembra fuori luogo quello che è stato fatto, è un segnale, è un attacco al governo che va respinto totalmente. Forza Italia ed io siamo solidali con tutti i coloro che hanno ricevuto l'avviso di garanzia" per la vicenda dell'espulsione del libico Almasri, "un modo un po bizzarro di tutelare le istituzioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Anontio Tajani in un punto stampa a Villa Madama per un incontro sulle Giornate della Moda.