Libia, Cirielli: Almasri? Come arrestare Putin, ha effetti Roma, 1 feb. (askanews) - Almasri? "E' come se uno arresta Putin o arresta il capo di Stato Maggiore della Russia... E' una cosa che ha degli effetti". Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli arrivando alla direzione nazionale di Fratelli d'Italia, a proposito della scarcerazione del criminale libico. "E' evidente - ha aggiunto - che quando una personalità di rilievo del governo, internazionalmente riconosciuto, viene arrestata con un'accusa così grave, questo crea sicuramente una destabilizzazione in quel paese che è già fragile". Per Cirielli "ci sono sicuramente delle irregolarità nella procedura svolta dalla Corte internazionale e anche dalla magistratura che ha eseguito l'arresto" e questo "è stato rilevato dalla Corte d'Appello. Questi sono i fatti e penso che leggendo i giornali tutti lo possano dire".