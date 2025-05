Libia, centinaia in piazza a Tripoli per protestare contro il governo Tripoli, 15 mag. (askanews) - Oltre 500 persone sono scese in piazza a Tripoli per protestare contro il governo libico, scandendo slogan contro il primo ministro Abdulhamid Dbeibah. La protesta è iniziata nel quartiere Souq el-Joumaa della capitale della Libia, dove il gruppo armato Radaa ha la sua roccaforte, e si è poi diretta verso piazza dei Martiri. Secondo funzionari della sicurezza, ci sono stati nuovi scontri a fuoco tra due potenti gruppi armati un giorno dopo che le autorità avevano dichiarato la fine dei combattimenti. Gli scontri sono scoppiati tra la forza Radaa e la Brigata 444 in aree chiave della città, tra cui il porto. Non sono state rilasciate cifre ufficiali sulle vittime, ma la Mezzaluna Rossa libica ha dichiarato di aver recuperato un cadavere in una strada principale di Tripoli. Nei disordini di alcuni giorni fa, invece, il bilancio era di almeno sei morti. Dalla comunità internazionale sono arrivati appelli alla de-escalation. La situazione in Libia "sembra in lento ma continuo miglioramento, si sta lentamente stabilizzando" ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della ministeriale informale della Nato, ad Antalya. "Gli sforzi che sta facendo l'Italia con gli altri paesi come gli Stati Uniti, la Germania, l'Egitto e la Turchia è quello di lavorare per una riconquista della pace, arrivare a un cessate di fuoco", ha aggiunto il ministro. "Mi pare che le cose stanno andando in questa direzione". La Libia ha faticato a riprendersi dalla rivolta del 2011, che ha portato al rovesciamento di Moamer Gheddafi. Il Paese rimane diviso tra un governo, riconosciuto dalle Nazioni Unite a Tripoli, guidato dal primo ministro Abdulhamid Dbeibah, e un'amministrazione rivale nella parte orientale, controllata dalla famiglia Haftar. La Brigata 444 controlla parti del Sud di Tripoli ed è allineata con Dbeibah. Radaa controlla invece alcune zone a Est della capitale e detiene diverse strutture statali chiave. I combattimenti si sono estesi nel Sud e nell'Ovest di Tripoli, mentre Radaa ha portato rinforzi per combattere la Brigata 444, ha dichiarato una fonte del ministero degli Interni.