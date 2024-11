Libano, Tajani: mi auguro che il cessate il fuoco possa durare Roma, 29 nov. (askanews) - "Mi auguro che il cessate il fuoco in Libano possa durare. Mi auguro possa portare anche ad un cessate il fuoco a Gaza, che è fondamentale per l'intero Medio Oriente. Se Hezobollah non combatte più anche per Hamas sarà difficile". Lo ha detto il ministro degli esteri e vicepremier, Antonio Tajani, arrivando al forum di Coldiretti.