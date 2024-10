Libano, Naim Qassem nuovo capo di Hezbollah, era vice di Nasrallah Roma, 29 ott. (askanews) - Il gruppo Hezbollah ha annunciato di aver eletto il suo numero due, Naim Qassem, che si vede in queste immagini d'archivio, come successore del leader Hassan Nasrallah, ucciso il 27 settembre scorso in un attacco israeliano alla periferia Sud di Beirut. "Il Consiglio della Shura - l'organo di governo di Hezbollah - ha accettato di eleggere lo sceicco Naim Qassem come segretario generale" ha annunciato in un comunicato stampa il gruppo. Pochi giorni fa alcuni media hanno diffuso la notizia che Qassem ha lasciato Beirut il 5 ottobre scorso con l'aereo utilizzato dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, per una visita di stato in Libano e Siria. Il suo trasferimento sarebbe stato ordinato dai vertici della Repubblica islamica per timore che venisse ucciso da Israele.