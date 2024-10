Libano, Meloni: inaccettabile prendere di mira UNIFIL, va rafforzato Beirut, 19 ott. (askanews) - In Libano "non si può non tenere presente la violazione della risoluzione" Onu 1701 "compiuta negli anni da Hezbollah, che ha operato per militarizzare l'area di competenza di Unifil. La posizione del Governo italiano è che si debba lavorare alla piena applicazione della Risoluzione 1701 rafforzando le capacità di Unifil e delle Forze Armate libanesi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, condannando gli attacchi contro le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite come "inaccettabili". "Chiedo ancora una volta che tutte le parti si impegnino a garantire in ogni momento che la sicurezza di ciascuno di questi soldati sia garantita", ha affermato Meloni durante una conferenza stampa con il suo omologo libanese Najib Mikati