Libano, i militari fanno brillare un cercapersone trovato per strada Milano, 19 set. (askanews) - Le forze armate libanesi hanno fatto brillare con un'esplosione controllata un dispositivo di comunicazione trovato a terra nel villaggio di Klayaa nel Libano meridionale. Centinaia di cercapersone e walkie-talkie utilizzati da Hezbollah sono esplosi in tutto il Libano in attacchi senza precedenti durati due giorni, uccidendo 32 persone e ferendone più di 3.000.