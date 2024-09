Libano, esplodono cercapersone: centinaia di membri Hezbollah feriti Beirut, 17 set. (askanews) - Nelle immagini si vedono ambulanze e scene di concitazione davanti agli ospedali di Beirut dopo che circa 1.000 persone sono rimaste ferite in diverse regioni del Libano per l'esplosione dei cercapersone usati dall'organizzazione Hezbollah per le comunicazioni. Secondo i media libanesi, diversi ospedali del Sud del Paese hanno lanciato appelli a donare il sangue, mentre il ministero della Sanità ha invitato tutti i cittadini in possesso di questi cercapersone a sbarazzarsene immediatamente. Anche l'ambasciatore iraniano in Libano, Mojtaba Amani, sarebbe rimasto ferito nell'esplosione di un cercapersone a Beirut, riporta l'agenzia di stampa iraniana Mehr.