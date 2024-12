L'Europa dà il via alla costellazione di satelliti che sfida Musk Milano, 16 dic. (askanews) - È partito ufficialmente il progetto europeo per creare una costellazione di satelliti nello Spazio per le telecomunicazioni che sfidano i fornitori di servizi Internet via satellite statunitensi come Starlink di Elon Musk e il Progetto Kuiper di Amazon. La Commissione Europea ha firmato un contratto di concessione di 12 anni con il consorzio europeo SpaceRISE per l'attuazione del progetto che si chiama Iris (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) e prevede il lancio di 290 satelliti che creeranno un sistema di telecomunicazione sicuro e indipendente dai grandi attori stranieri. "Per la prima volta, il nostro programma spaziale contribuirà esplicitamente alle esigenze di difesa dei nostri Stati membri - ha spiegato Andrius Kubilius, commissario UE per la difesa e lo Spazio - I nostri Stati membri dipendono da una connettività sicura. La vita sociale dipenderà da una connettività sicura. In tempi di crisi, non possiamo permetterci di dipendere troppo da Paesi o aziende esterne all'Unione Europea". Il sistema, che servirà sia governi che i clienti privati, ha un budget stimato di 10,6 miliardi di euro ed è finanziato per più di metà dall'Unione europea, da privati e anche in parte dall'Esa (agenzia spaziale europea). Iris dovrebbe entrare in funzione nel 2030, ed è il terzo grande progetto spaziale dell'Ue, dopo il sistema di navigazione satellitare Galileo e la costellazione di satelliti per il monitoraggio della Terra Copernicus.