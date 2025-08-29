L'estate continua, Caribe Bay a Jesolo aperto fino al 14 settembre Milano, 29 ago. (askanews) - C'è ancora tempo per un tuffo d'estate a Jesolo: Caribe Bay rimane aperto fino al 14 settembre. Con i suoi 80 mila metri quadrati di sabbia bianca e oltre duemila palme, il parco acquatico ricrea un'atmosfera caraibica a pochi passi da Venezia. Premiato anche nel 2024 come miglior parco acquatico d'Italia, Caribe Bay accoglie ogni anno circa 300 mila visitatori. Le attrazioni spaziano dalle aree dedicate alle famiglie con acqua bassa e giochi per bambini, fino agli scivoli da record, come Captain Spacemaker, che con i suoi 42 metri è lo scivolo più alto d'Europa. "Sotto l'aspetto meteorologico non è una stagione bellissima e noi dipendiamo dal tempo. Comunque siamo contenti, siamo contenti per il semplice fatto che il parco quest'anno ci ha dato grande soddisfazione", ha spiegato Luciano Pareschi, ceo e Founder Caribe Bay. "Sulla sicurezza stiamo lavorando sempre di più e siamo veramente a un livello eccezionale, abbiamo implementato tutti i servizi, abbiamo aumentato gli ombrelloni, abbiamo aperto due punti in più quest'anno per la ristorazione, abbiamo molto più personale e quindi si lavora decisamente meglio". "Vedremo adesso come finirà la stagione - HA AGGIUNTO - Se tutto va bene, il prossimo anno avremo Agua Azul, grande novità del parco: dodici vasche di idromassaggio, una vasca da 110 metri con la salinità del 35 per cento. Siamo ansiosi di aprire questa nuova struttura". Settembre porta anche tariffe ridotte e la possibilità di pacchetti combinati con hotel. Un'occasione per vivere il parco con meno affollamento e magari unire il relax balneare a una visita culturale a Venezia. Non solo acqua e scivoli: ogni giorno va in scena un programma di spettacoli con acrobati, ballerini e artisti. Caribe Bay dà lavoro a 250 persone ed è stato il primo parco divertimenti italiano a dichiararsi carbon neutral.