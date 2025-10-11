Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Giro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
VideoL'esodo di 200mila palestinesi, rientrati venerdì nel nord di Gaza
11 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. L'esodo di 200mila palestinesi, rientrati venerdì nel nord di Gaza

L'esodo di 200mila palestinesi, rientrati venerdì nel nord di Gaza

Roma, 11 ott. (askanews) - L'annuncio dell'entrata in vigore del cessate-il-fuoco tra Israele e Hamas ha spinto migliaia di palestinesi a riversarsi sulla strada costiera della Striscia di Gaza, a piedi, in bicicletta, in camion o in carretto, diretti a nord, mentre altri sono tornati alle rovine delle loro case a Khan Younis, nel sud dell'enclave palestinese. Secondo la protezione civile locale, citata dall'agenzia di stampa France Presse (Afp), venerdì "circa 200mila persone" sono tornate alle loro case nella Striscia di Gaza settentrionale.