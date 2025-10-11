L'esodo di 200mila palestinesi, rientrati venerdì nel nord di Gaza Roma, 11 ott. (askanews) - L'annuncio dell'entrata in vigore del cessate-il-fuoco tra Israele e Hamas ha spinto migliaia di palestinesi a riversarsi sulla strada costiera della Striscia di Gaza, a piedi, in bicicletta, in camion o in carretto, diretti a nord, mentre altri sono tornati alle rovine delle loro case a Khan Younis, nel sud dell'enclave palestinese. Secondo la protezione civile locale, citata dall'agenzia di stampa France Presse (Afp), venerdì "circa 200mila persone" sono tornate alle loro case nella Striscia di Gaza settentrionale.