L'esercito israeliano intensifica attacchi a Gaza, almeno 30 morti Roma, 5 apr. (askanews) - Nelle immagini, un'enorme nuvola di fumo che si alza sul Nord della Striscia di Gaza, vista dal lato israeliano del confine. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato un'offensiva di terra a Gaza City, intensificando le operazioni nel territorio palestinese che hanno causato almeno 30 morti, secondo la Difesa civile. Hamas ha avvertito che queste operazioni stanno creando una situazione "estremamente pericolosa" per gli ostaggi a Gaza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che sta intensificando la pressione militare sul movimento islamista palestinese per ottenere il rilascio dei prigionieri israeliani ancora detenuti nel territorio. Allo stesso tempo, l'esercito israeliano ha intensificato i suoi attacchi nelle vicine Siria e Libano, e ha ucciso due membri dell'ala armata di Hamas in un raid aereo a Saida, una città nel Sud del Libano.