Lepore (Studio Pilc): grazie a Camera Commercio negli EAU Roma, 4 nov. - "Grazie alla Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi per l'organizzazione dell'edizione 2024 del Gulf International Congress, un grande lavoro per l'internazionalizzazione del sistema imprese". Lo ha dichiarato l'Avv. Giuseppe Lepore di Studio Pilc intervenuto all'evento sul tema dell'iter formativo e requisiti per diventare avvocato negli EAU.