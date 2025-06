Lepore (MSDesk): portiamo imprese italiane verso il mercato saudita Milano, 20 giu. (askanews) - "Essere presenti anche quest'anno con una delegazione MS Desk - Italian Saudi Business Chamber a questo importante appuntamento organizzato da SACE conferma il nostro impegno concreto nel sostenere le imprese italiane nei percorsi di internazionalizzazione, in particolare verso un mercato dinamico e in forte espansione come quello saudita". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Lepore, presidente di MS Desk Italy. "Il Regno dell'Arabia Saudita, grazie anche al piano di sviluppo 'Vision 2030' - ha proseguito Lepore - rappresenta oggi uno dei principali hub strategici per chi vuole investire in innovazione, infrastrutture e sostenibilità. Le opportunità per le aziende italiane sono molteplici e concrete: il nostro compito, come MS Desk - Italian Saudi Business Chamber, è quello di accompagnarle con competenza, visione e presenza diretta sul territorio. La nostra attività non si limita alla consulenza legale: lavoriamo al fianco delle imprese in una logica integrata, offrendo un supporto strategico su più livelli - giuridico, commerciale e istituzionale. In questo contesto, il dialogo con le controparti locali e la comprensione delle dinamiche culturali e normative sono elementi centrali per garantire progetti solidi e sostenibili nel lungo periodo. Credo fortemente nella costruzione di ponti tra l'Italia e il mondo arabo. Come studio legale, ma soprattutto come professionisti impegnati sul campo, ci poniamo l'obiettivo di essere interlocutori affidabili e presenti per tutte quelle realtà italiane che vogliono crescere a livello internazionale, cogliendo le grandi potenzialità offerte da mercati in evoluzione come quello saudita".