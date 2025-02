Lepore (MS Desk): Italia protagonista a Big 5 Construct Saudi Roma, 27 feb. - Il Regno dell'Arabia Saudita ha ospitato la Big 5 Construct Saudi, il più grande evento fieristico del settore delle costruzioni nel Paese e nel GCC (Gulf Cooperation Council). Durante queste due settimane, le duemila aziende presenti come espositori, provenienti da più di sessanta Paesi, hanno dato vita a un evento straordinario, con oltre settantacinquemila visitatori e cento convegni specialistici. In questa importante Kermesse, l'Italia si è distinta come il Paese con il maggior numero di espositori, con oltre duecento imprese che hanno partecipato attivamente all'esposizione. I numeri sono davvero impressionanti, in un mercato caratterizzato da progetti di portata straordinaria come Neom, Al Lula, Green Riyadh, Red Sea, solo per citarne alcuni. Per le imprese italiane, entrare nel mercato saudita è una sfida che richiede non solo competenze interne, ma anche un forte supporto esterno. È fondamentale disporre di un network di consulenti e partner istituzionali che siano non solo esperti, ma radicati nel territorio e in grado di interpretare le complesse dinamiche culturali e di business del Regno. MS Desk Italy, con una presenza consolidata a Roma e Riyadh e un'esperienza di oltre dieci anni nel mercato saudita, si propone come partner strategico per le imprese italiane che desiderano approcciare questo mercato. Grazie alla nostra competenza, etica e professionalità, siamo pronti a supportare le aziende italiane in ogni fase del loro percorso nel Regno, offrendo soluzioni su misura per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che l'Arabia Saudita ha da offrire." Lo dichiara Giuseppe Lepore, Presidente di MS Desk Italy.