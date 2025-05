Leone XIV riapre l'appartamento papale del Palazzo Apostolico Roma, 12 mag. (askanews) - Papa Leone XIV ha riaperto l'appartamento papale del Palazzo Apostolico, rimuovendo i sigilli che erano stati apposti nel pomeriggio del 21 aprile scorso dopo la morte di Papa Francesco. Dopo la recita del Regina Caeli dalla Loggia delle Benedizioni, insieme al Pontefice per la riapertura c'erano il Camerlengo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, il Sostituto per gli Affari Generali, Mons. Edgar Pena Parra, il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Mons. Paul Richard Gallagher e il Reggente della Casa Pontificia, Mons. Leonardo Sapienza. L'appartamento papale del Palazzo Apostolico è il luogo dove risiedono i Pontefici, anche se Bergoglio aveva scelto di utilizzarlo solo per le attività formali e di risiedere a Santa Marta, rompendo il protocollo. Il nuovo Papa potrebbe scegliere di trasferirsi nel Palazzo Apostolico dopo i lavori di ristrutturazione, al momento resterà al Palazzo del Sant'Uffizio in cui risiede da prima del Conclave. La scelta della residenza dovrebbe essere indicativa del pontificato di Robert Francis Prevost e dell'immagine che vorrà dare di sè.