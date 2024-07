Lenergia e Fondazione Veronesi insieme per prevenzione tumori Roma, 19 lug. (askanews) - Si è tenuto a Terni il seminario di welfare aziendale "Prevenzione al maschile e al femminile", organizzato dall'azienda Lenergia SpA e dedicato ai dipendenti e alla rete commerciale distribuita su tutto il territorio nazionale. A tenere l'incontro è stata la dottoressa Chiara Segrè, responsabile supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi ETS: "Vivere in salute, è un programma che Fondazione Umberto Veronesi offre a tutte le aziende che decidono di sostenere la nostra missione: sostenere la ricerca scientifica oncologica in tutta Italia e occuparsi di divulgazione e sensibilizzazione con particolare riguardo ai temi della prevenzione e del mantenimento della salute. Si toccano diversi temi dalla prevenzione al maschile e al femminile, agli stili di vita, all'alimentazione, alle vaccinazioni necessarie per mantenersi in salute e che vengono offerte ai dipendenti delle aziende che ci sostengono come momento di formazione e di cultura scientifica". La Fondazione Veronesi, dal 2003 ad oggi, ha sostenuto oltre 2.300 ricercatori, oltre 150 progetti di ricerca, tre piattaforme di ricerca e cura e 18 protocolli di cura nell'ambito dell'oncologia e della prevenzione delle malattie croniche. L'incontro organizzato da Lenergia rafforza una partnership di lungo corso nata nel 2013. "Molto spesso si pensa che certe problematiche appartengano sempre agli altri quando poi ci si trova in un contesto di persone anche più giovani che hanno affrontato una problematica di questo tipo si capisce che il problema è molto più vicino a noi di quello che pensiamo. Quindi da questo abbiamo pensato anche di coinvolgere i nostri dipendenti perché venissero sensibilizzati da una problematica che purtroppo tocca tutti quanti noi", commenta Monia Di Matteo, vice presidente de Lenergia Spa. Il seminario, svolto di recente, è solo un esempio del contributo che Lenergia offre nei territori in cui opera: "Quando c'è qualcosa di interessante, di utile, per la collettività noi partecipiamo molto volentieri. Fermarci anche un attimo a vedere chi ci sta intorno è qualcosa che da uno scopo più importante all'azienda stessa. Sono anni che mandiamo in vacanza ragazzi che non hanno disponibilità per farlo, per esempio. Partecipiamo a vari eventi benefici e sosteniamo Telethon nelle campagne nazionali". continua la vice presidente. L'attenzione al benessere dei collaboratori e della collettività è un valore da sempre fondamentale per il Presidente dell'azienda de Lenergia Enzo Di Matteo. "Parte da una filosofia che appartiene a mio padre che crede nell'azienda non semplicemente come qualcosa per fare profitto ma come qualcosa di comunitario che va costruita insieme ai collaboratori. Più la squadra è forte, più la squadra è coesa, più è facile arrivare a raggiungere degli obiettivi. Ma al di là di questo c'è anche un modo nuovo di intendere l'azienda che dovrebbe secondo me essere riscoperto, più inclusivo" conclude.