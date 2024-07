Lending crowdfunding immobiliare, innovativo e trasparente Roma, 23 Lug. (askanews) - Antonio Ottaiano, tech-entrepreneur, sta trasformando il panorama degli investimenti immobiliari e turistici con la sua start-up innovativa Isicrowd. Fondata nel 2019, Isicrowd è una delle poche realtà italiane autorizzate da Bankitalia e Consob a operare nel lending crowdfunding europeo (ECSP). "La business idea originaria di Isicrowd si basa su un sistema di lending", spiega Ottaiano. "Inizialmente, volevamo concentrarci sul segmento hotellerie/tourism, ma l'arrivo della pandemia ci ha costretto a orientarci verso l'house flipping residenziale, offrendo la possibilità anche ai piccoli investitori di partecipare a operazioni immobiliari di alto livello, con un supporto clienti eccellente e un team sempre aggiornato sulle novità del mercato. Abbiamo democratizzato l'accesso agli investimenti immobiliari e ora puntiamo a fare lo stesso per il settore turistico-alberghiero, migliorando i rendimenti per i nostri investitori." Isicrowd è stata citata anche nel Report italiano sul crowdinvesting del Politecnico di Milano, un riconoscimento che sottolinea la sua rilevanza nel settore. "Il nostro obiettivo è scalare velocemente a livello europeo", afferma Ottaiano. "I prestiti sindacati dal crowd sono solo una parte del business; vogliamo creare una strategia di funding mix per hotel e tour operator, abbinandoli con investitori interessati a finanziare queste posizioni." Il settore immobiliare di flipping sta già dando grandi soddisfazioni alla start-up, permettendo agli investitori di monitorare l'avanzamento dei lavori e, a breve, di utilizzare un sistema di datacertazione. "La nostra forza è la trasparenza", continua Ottaiano. "Il nostro servizio clienti interviene immediatamente in caso di problemi e fornisce informazioni precise. Abbiamo restituito i capitali con due mesi di anticipo e non abbiamo registrato ritardi in oltre due anni di attività." Questi risultati hanno consolidato la fiducia degli investitori, attratti dalla possibilità di partecipare anche con una quota minima di 50 euro e ottenere ROI rispettabili, a seconda delle operazioni finanziate. "Il futuro degli investimenti risiede nella capacità di accedere a deal sempre più eterogenei e diversificati. Noi siamo al servizio dei nostri clienti, garantendo ogni passaggio con una tecnologia ad escrow account che protegge tutte le parti coinvolte in un prestito." Isicrowd si pone quindi come un attore chiave nella rivoluzione del lending crowdfunding, offrendo soluzioni innovative e trasparenti in un mercato in continua evoluzione.