L'emozione delle israeliane liberate all'arrivo in Israele Milano, 20 gen. (askanews) - In queste immagini il momento in cui le tre donne israeliane rapite da Hamas e liberate nel primo giorno di tregua sono passate dalle mani della Croce Rossa internazionale all'Idf, mettendo piede per la prima volta in territorio israeliano dopo 471 giorni.