Lega Filo d'oro al governo: chiediamo più fondi per la disabilità Milano, 2 dic. (askanews) - "Questo 3 dicembre, questa Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, ci coglie in un momento speciale, mentre noi festeggiamo il 60esimo anno della nostra fondazione. E perciò vorremmo mettere l'accento sui diritti delle persone sordocieche che, nonostante esista una legge che in teoria li riconosce, di fatto ancora non trovano riconoscimento. Noi abbiamo pubblicato un manifesto che abbiamo presentato a Montecitorio a marzo dove chiediamo proprio questo: era stato presentato un disegno di legge ma al momento non abbiamo ancora trovato l'accoglimento, il disegno è rimasto disegno, non è diventata legge. Certamente la legge delega 227 del 2021 e i decreti che l'attuano stanno andando nella direzione giusta, cioè nella direzione di cambiare il linguaggio, cambiare strumenti di valutazione, di cambiare la mentalità sul tema della disabilità e questo è molto bello ed è molto importante. Noi plaudiamo al governo e al Parlamento che hanno fatto questo grande lavoro e tuttavia per essere efficaci occorrono investimenti. Perciò facciamo un appello a tutte le forze politiche e a tutti i cittadini, a tutti i nostri sostenitori perché ci si impegni tutti insieme per ottenere più finanziamenti, perché altrimenti il nuovo linguaggio, i nuovi diritti, le nuove conquiste, ritirano di rimanere solo sulla carta". Così Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Lega del Filo d'Oro, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre.