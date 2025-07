"Leader in fuga" con Elba e Cena: chi guida deve valorizzare gli altri Roma, 2 lug. (askanews) - E' arrivata su Prime Video "Leader in fuga" di Ilya Naishuller, che in forma di commedia d'azione racconta molto del mondo di oggi. Idris Elba interpreta il Primo Ministro inglese e John Cena il Presidente degli Stati Uniti. I due non sono in ottimi rapporti e questo mette a rischio la "relazione speciale" fra i loro Paesi. Ma quando diventano il bersaglio di un potente e spietato avversario straniero sono costretti a fare affidamento uno sull'uno l'altro, aiutati dalla brillante agente dell'MI6 Priyanka Chopra Jonas. Elba ha detto: "Io credo che il messaggio del film sia chiaro: dobbiamo accogliere le differenze. Certo, questo film è puro entertainement ma il messaggio non guasta". Cena ha commentato: "Io penso che un film sia buono quando cattura l'attenzione degli spettatori ma che un film sia grande quando cattura l'attenzione e stimola anche una conversazione dopo, sia che tu lo veda al cinema che sul tuo cellulare". E alla domanda quali caratteristiche debba avere secondo loro un buon leader Elba ha risposto: "Secondo me deve saper guardare avanti e saper pensare agli altri", mentre Cena ha detto: "Un team è fatto di personalità diverse fra loro, e un buon leader deve creare secondo me l'ambiente giusto perché ogni individuo possa essere valorizzato e brillare".