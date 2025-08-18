Leader europei e Zelensky da Trump per la pace in Ucraina Washington, 18 ago. (askanews) - La pace in Ucraina si discute a Washington. Dopo l'incontro in Alaska fra Putin e Trump concluso con un nulla di fatto, una schiera di leader europei, insieme con il presidente ucraino Zelensky, sono attesi alla Casa Bianca. L'Europa sostiene in forze Zelensky che cerca un posto al tavolo delle trattative, torna alla Casa Bianca dopo l'ultimo disastroso incontro con Trump finito in lite e deve evitare di essere messo alle strette con condizioni inaccettabili. Stavolta non sarà solo, a Washington ci sono la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier Gb Keir Starmer, oltre alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente finlandese Alexander Stubb e il segretario generale della Nato Mark Rutte. A poche ore dal vertice Volodymyr Zelensky ha messo in chiaro di voler porre fine "rapidamente" alla guerra in Ucraina, ma con una "pace duratura". Mentre Donald Trump ha cominciato a mettere sul piatto le questioni più spinose, scrivendo che Zelensky potrebbe mettere "quasi immediatamente" fine alla guerra con la Russia, escludendo che Kiev possa riottenere il controllo della Crimea annessa da Mosca nel 2014 e aderire alla Nato. Il mondo sta a guardare. La Cina ha invitato "tutte le parti" coinvolte nei colloqui di pace a Washington a raggiungere un accordo "il prima possibile" e a mettere fine alla guerra che va avanti ormai dal 2022, quando la Russia invase l'Ucraina. Ma la strada non è facile: secondo varie ricostruzioni giornalistiche, Putin avrebbe proposto a Trump un piano di pace che prevede la cessione del Donbas e la conservazione da parte russa dei territori già occupati. Una proposta giudicata irricevibile a Kiev.