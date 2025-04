Leader del mondo a funerali Papa: Mattarella in prima fila con Milei Roma, 26 apr. (askanews) - Leader di tutto il mondo partecipano ai funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è seduto vicino al capo dello Stato Sergio Mattarella, che partecipa con la figlia Laura. Pochi posti più in là, alla sinistra di Mattarella si vede il presidente argentino Javier Milei. Zelensky in giacca militare nera siede a soli 11 posti dal presidente americano Donald Trump; in mezzo a loro si vede Emmanuel Macron. Sono 164 - compresa quella dell'Italia e quella dell'Argentina, paese d'origine di Papa Francesco - le delegazioni presenti alle esequie solenni del Pontefice. A guidarle ci sono 12 sovrani regnanti, 52 capi di Stato, 14 capi di governo. Inoltre, ci sono due principi ereditari - tra i quali il principe William - consorti di capi di Stato, ministri, presidenti dei parlamenti e capi delle principali istituzioni internazionali e multilaterali.